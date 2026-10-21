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21 октября, 10:24

Транспорт

В Москве выпустили "Тройку", посвященную 130-летию Российского университета транспорта

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематическую проездную карту "Тройка", приуроченную к 130-летию Российского университета транспорта (МИИТ). Об этом сообщили в Дептрансе.

На карте размещен главный корпус университета. В департаменте напомнили, что МИИТ подготовил более 300 тысяч специалистов. Университет участвует в развитии транспортной системы России, в том числе в научной сфере.

Более 4 тысяч выпускников вуза уже работают в транспортном комплексе Москвы, а совместная программа университета и метро помогает готовить новое поколение специалистов.

Купить новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее тематическую карту "Тройка" выпустили в честь 35-летия Федеральной таможенной службы. В основе ее дизайна – главное здание ведомства. До этого к 10-летию всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" также появилась тематическая транспортная карта "Тройка". На ней изображен орел, который является символом движения.

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