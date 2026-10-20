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20 октября, 14:26

Транспорт

В московском метро запустили поезд к 90-летию ансамбля Игоря Моисеева

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 90-летию Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Состав будет знакомить пассажиров с историей коллектива и его знаменитыми постановками в течение 6 месяцев, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Восемь вагонов рассказывают о творческом пути основателя ансамбля, хореографа Игоря Моисеева, и развитии коллектива с момента его создания в 1937 году до наших дней. Отдельные материалы посвящены международному признанию артистов и их вкладу в хореографическое искусство.

В оформлении поезда представлены фотографии и образы, связанные с известными постановками ансамбля. Среди них – "Татарочка-черноморочка", "Сюита старинных русских танцев", "День на корабле", "Табакеряска" и "Китайский танец с лентами". Эти же танцевальные мотивы использовали при внешнем оформлении состава.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, тематические поезда помогают знакомить пассажиров с историей и культурой страны. С начала 2026 года в столичном метро запустили и обновили 16 таких составов.

Ранее в метро появился тематический поезд, посвященный 95-летию Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина. В его вагонах пассажиры могут узнать об истории учреждения, его ученых и преподавателях, которые внесли вклад в развитие российской правовой науки и образования, а также о знаменитых выпускниках.

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