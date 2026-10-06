В метро Москвы запустили тематический поезд к 95-летию МГЮА

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В столичном метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 95-летию Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина.

В его вагонах пассажиры смогут узнать об истории вуза, его ученых и преподавателях, внесших вклад в развитие российской правовой науки и образования, а также о знаменитых выпускниках.

МГЮА за 95 лет подготовил более 200 тысяч специалистов в области юриспруденции. Сегодня университет остается одним из крупнейших центров юридического образования и правовой науки в России.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что метро сотрудничает с университетом в образовательных и карьерных проектах. Студенты МГЮА проходят практическую подготовку в Дирекции по правовым вопросам метрополитена, участвуют в профессиональных и просветительских мероприятиях, а представители транспортного комплекса выступают экспертами в конкурсах для будущих юристов.

Тематические составы начали появляться в московском метро в 2013 году. За это время запустили более 330 таких поездов. С начала 2026 года пассажиры увидели 13 новых составов, посвященных, в частности, 250-летию Большого театра, 111-летию Киностудии Горького, VK, Центральной избирательной комиссии и МГТУ "СТАНКИН".

В сентябре в столичном метрополитене появился тематический поезд к 15-летию телеканала Москва 24. Состав будет курсировать по Большой кольцевой линии в течение шести месяцев. В его восьми вагонах пассажирам рассказывают более чем о 40 телевизионных терминах и показывают путь новости от события до выхода материала в эфир.

