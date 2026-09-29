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29 сентября, 15:52

Культура

Две новые фотовыставки открылись в столичном метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В московском метро открылись две новые фотовыставки. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Экспозиции посвящены 10-летию науки и технологий и 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Выставка "Наука в лицах" будет работать до 12 октября включительно. Она размещена на втором ярусе транспортного хаба "Деловой центр". В экспозиции представлены фотопортреты 30 российских ученых, среди которых лауреаты премии президента РФ. Выставка рассказывает об их научном пути, исследованиях и открытиях.

Выставка "По русским адресам Китая" продлится до 14 октября включительно. Она находится в переходе между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" Большой кольцевой линии. На экспозиции представлены более 15 фотодокументов о двух центрах русской культуры в Китае – Харбине и Шанхае.

Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, экспозиция "Наука в лицах" уже в пятый раз представлена на площадках Транспортного комплекса. Выставка "По русским адресам Китая" является частью проектов, направленных на развитие российско-китайского культурного диалога.

Вице-мэр добавил, что ранее в метро запускали два тематических поезда к китайскому Новому году, проводили выступления артистов из КНР в рамках проекта "Музыка в метро" и организовывали фотовыставку.

Ликсутов добавил, что по поручению Сергея Собянина метрополитен развивается не только как транспортная система, но и как культурное и просветительское пространство.

Ранее в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ начала работу выставка "Искусство сцены. Академическая живопись". Экспозиция объединяет живопись и театральное искусство. Представленные картины и скульптуры напоминают кадры из фильмов или сцены из постановок.

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