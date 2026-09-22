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22 сентября, 13:42

Культура

"Фотобиеннале-2026" откроется в "Мультимедиа-арт-музее" 23 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

XVI Международный месяц фотографии "Фотобиеннале-2026" начнется в "Мультимедиа-арт-музее" (МАММ) 23 сентября. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году фестиваль откроет 30-й выставочный сезон музея и объединит семь экспозиций, посвященных российскому и зарубежному фотоискусству, истории кино и Московского метрополитена, а также советской автомобилизации и Лиле Брик.

"Фотобиеннале-2026" представит работы зарубежных фотографов Роджера Баллена, Яна Шлегеля и Александры Катьер. Российская часть программы будет включать проекты о советском авангарде и киноплакате 1920–1930-х годов, развитии московского метро и автомобилизации того же периода.

"Театр подсознания"

На выставке Роджера Баллена "Театр подсознания" покажут произведения фотографа и художника, созданные за 50 лет его творчества. В экспозицию войдут как классические работы, так и новые серии, а отдельный раздел посвятят российской премьере проекта "Инферно" 2025 года, вдохновленного "Божественной комедией" Данте Алигьери.

Работы Баллена хранятся в собраниях Музея современного искусства в Нью-Йорке, Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже и Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Художник также участвовал в 59-й Венецианской биеннале в 2022 году.

"О пришельцах, русалках и медузах"

Новые серии немецкого фотографа Яна Шлегеля 2024–2026 годов впервые покажут в Москве. Автор работает с пластическими формами окружающего мира, в его снимках соседствуют бруталистская архитектура и микроскопические организмы.

Работы Шлегеля ранее представляли на международных выставках и ярмарках, в том числе Paris Photo, Photo London и Art Basel.

"За стеклом"

Французская художница и фотограф Александра Катьер представит на фотобиеннале новые работы и серии, которые принесли ей известность. Она продолжает работать с традиционными фотографическими техниками и уделяет особое внимание ручной печати.

Катьер стала обладательницей Prix Niépce в 2026 году, а ранее получила Prix Elysée Музея фотографии в Швейцарии и "Серебряную камеру" Московского дома фотографии, который сегодня известен как МАММ.

"Говорящие плакаты немого кино"

К 130-летию появления кинематографа в России в музее представят коллекцию киноплакатов 1920–1930-х годов Александра Добровинского. Экспозиция расскажет о фильмах, которые смотрели советские зрители около ста лет назад, зарубежном кино в советском прокате и развитии отечественного кинематографа.

В выставке участвуют работы Александра Родченко, Владимира и Георгия Стенбергов, Антона Лавинского, Семена Семенова-Менес, Николая Прусакова, Михаила Длугача и других художников. Значительную часть экспозиции составят плакаты, выполненные в технике фотомонтажа.

Внутри выставочного пространства оборудуют кинозал, где будут показывать фильмы той эпохи. Также запланированы встречи с киноведами и историками кино и показы немых картин под музыкальное сопровождение таперов.

"Лиля Брик: икона стиля и муза авангарда"

Отдельную экспозицию посвятят Лиле Брик. Проект приурочен к ее 135-летию и расскажет о музе Владимира Маяковского, жене Осипа Брика и одной из заметных фигур московской богемы XX века.

В МАММ покажут фотографии 1910–1970-х годов, фотоколлажи Александра Родченко к поэме "Про это", плакаты и кадры из фильмов. Проект подготовлен совместно с Государственным музеем В. В. Маяковского и Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля.

"Даешь автомобиль!"

Историю советской автомобилизации 1920–1930-х годов представят через фотографии, кинохронику, плакаты, агиттexas taper кани, журналы, детские книги и другие предметы. Всего в экспозицию войдет более 200 объектов из 25 государственных московских и региональных учреждений, а также частных коллекций.

Среди экспонатов – первый массовый советский мотоцикл Л-300, на котором ездил Тимур в фильме "Тимур и его команда", и детская педальная машина 1930-х годов. Посетители также увидят фотографии первых советских автомобилистов, среди которых Маяковский, Лев Кулешов и Сергей Эйзенштейн.

Отдельный раздел посвятят автопробегам, в том числе Каракумскому 1933 года, детскому заезду на педальных машинах 1934 года и первому женскому пробегу 1936 года. В экспозиции представят цитаты из произведений Маяковского, посвященных автомобилизации.

Для посетителей разных возрастов подготовят образовательную программу. Дети смогут рисовать, лепить и создавать на компьютере модели транспорта будущего, а самые маленькие примут участие в автопробеге на педальных машинках.

"Метро – пульс времени"

90-летнюю историю Московского метрополитена проследят на выставке "Метро – пульс времени". В нее войдут фотографии 1930–2020-х годов, архитектурные эскизы станций, фрагменты фильмов и кино- и телехроники.

В экспозиции представлены работы Александра Родченко, Эммануила Евзерихина, Аркадия Шайхета, Михаила Грачева, Владимира Лагранжа, Виктора Ахломова, Игоря Мухина и других фотографов. Также покажут произведения режиссеров Григория Александрова, Александра Медведкина, Михаила Калатозова и Георгия Данелии.

Современную историю метро представят специально созданные для выставки работы Ивана Михайлова, Глеба Жерехова и Ивана Онофрийчука. Они посвятили свои проекты станциям, построенным за последние 15 лет.

Отдельные разделы расскажут о первых годах работы метрополитена. На фотографиях и кадрах кинохроники 1930-х годов можно увидеть станции, метростроевцев, первых работников и пассажиров, а также автоматы с конфетами и буфеты. В материалах того времени московское метро называли "лучшим в мире" и связывали его с представлением о новом образе жизни.

В экспозиции также покажут, как менялось восприятие метро в последующие десятилетия. В фотографиях и фильмах 1960-х годов парадные виды уступают место городской повседневности и человеческим историям.

Истории метро уделено место и в музыкальной культуре. В 1970–1980-е годы станции становились площадками для выступлений вокально-инструментальных ансамблей. Метрополитен появлялся в музыкальных фильмах "Москва в нотах" и "Ансамбль неудачников", а в 1982 году ему посвятили выпуск программы "Утренняя почта".

Завершат выставку фотографии и видео современных авторов, которые покажут, как Московский метрополитен изменился за последние годы.

Ранее в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ начала работу выставка "Искусство сцены. Академическая живопись". Она объединяет живопись и театральное искусство. Представленные картины и скульптуры напоминают кадры из фильмов или сцены из постановок.

"Сити": выставка в Музее транспорта Москвы

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