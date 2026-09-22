Бензовоз загорелся после ДТП в Удмуртии

Фото: MAX/"МЧС Удмуртии"

В Удмуртии столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, после чего второе транспортное средство загорелось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на федеральной трассе вблизи деревни Миндерево Малопургинского района. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Предварительно, пострадали два человека – водители легковушки и бензовоза. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Башкирии столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них загорелся. В результате три человека погибли. Виновником аварии стал водитель Peugeot 206, который был лишен водительских прав. Он выехал на встречную полосу и врезался в Acura TLX.

