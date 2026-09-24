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24 сентября, 09:47

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Юрист Салкин: неправильное сжигание листвы на даче может обернуться штрафом

Юрист рассказал об ответственности за неправильное сжигание листвы на даче

Фото: 123RF.com/emvats

Несвоевременная уборка сухой листвы на дачном участке или неправильное ее сжигание могут повлечь административную ответственность. Об этом изданию "Абзац" заявил юрист Михаил Салкин.

"За несвоевременную уборку сухой растительности, опасное складирование, неправильное сжигание или выброс отходов наступает ответственность за нарушение правил противопожарного режима. Штраф по закону составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а при введении на территории особого противопожарного режима сумма возрастает и составит уже от 10 до 20 тысяч рублей", – рассказал эксперт.

Юрист подчеркнул, что собственники дачной недвижимости обязаны неукоснительно придерживаться норм МЧС при проведении любых работ с огнем в период сезонного благоустройства участков. Пренебрежение мерами безопасности при разведении костров нередко приводит к неконтролируемым палам травы, которые за считаные минуты могут полностью уничтожить целые садовые сообщества.

По словам Салкина, уголовная ответственность наступит в том случае, если из-за сжигания сухой листвы возникнет пожар, который уничтожит чужое имущество. Тогда дачника накажут штрафом до 40 тысяч рублей либо обязательными работами до 360 часов.

Ранее в Росреестре уточнили, что размер штрафов за нарушения земельного законодательства с 1 октября не изменится. В России не будут вводить новые виды ответственности и менять действующие нормы наказания. Порядок рассмотрения дел об административных нарушениях также останется прежним.

Юристы предупредили о штрафах за сжигание листвы и веток на дачных участках

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