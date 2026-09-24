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24 сентября, 09:49

Происшествия

Группа подростков избила 14-летнюю девочку и сломала ей нос в Приморье

Фото: depositphotos/blinow61

Правоохранители начали проверку по факту избиения 14-летней девочки группой подростков из города Артема Приморского края. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В отдел полиции 23 сентября обратилась мать пострадавшей. Она рассказала, что ее дочь 2011 года рождения избила группа подростков. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом костей носа.

В полиции уточнили, что сообщение о пострадавшей также поступило из городской больницы Артема. Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Ранее в Ленинградской области возбудили дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней в поселке имени Свердлова Всеволожского района. Основанием для начала процессуальной проверки послужили публикации в СМИ о групповом избиении девочки сверстницами, сопровождавшемся видеосъемкой. Пострадавшая была госпитализирована.

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