Группа подростков избила 14-летнюю девочку и сломала ей нос в Приморье

Фото: depositphotos/blinow61

Правоохранители начали проверку по факту избиения 14-летней девочки группой подростков из города Артема Приморского края. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В отдел полиции 23 сентября обратилась мать пострадавшей. Она рассказала, что ее дочь 2011 года рождения избила группа подростков. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом костей носа.

В полиции уточнили, что сообщение о пострадавшей также поступило из городской больницы Артема. Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Ранее в Ленинградской области возбудили дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней в поселке имени Свердлова Всеволожского района. Основанием для начала процессуальной проверки послужили публикации в СМИ о групповом избиении девочки сверстницами, сопровождавшемся видеосъемкой. Пострадавшая была госпитализирована.