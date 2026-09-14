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14 сентября, 14:29

Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в нападении с ножом на женщину у метро

Фото: МАХ/Baza

Полиция и Росгвардия задержали подозреваемого в нападении с ножом на женщину около станции метро "Проспект Большевиков" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, около 14:15 12 сентября возле станции метро "Проспект Большевиков" мужчина нанес 37-летней женщине удар ножом. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

На следующий день в доме 13 на улице Кржижановского был задержан 49-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции. В отношении подозреваемого составлен протокол о мелком хулиганстве.

По факту нападения полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что мужчина угрожал ножом врачу в столичной поликлинике на улице Пестеля. Прибывшие на место правоохранители заметили в коридоре медучреждения частично раздетого мужчину с признаками опьянения. Его обезвредили и задержали.

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