Морспасслужба увеличила до 1,2 млрд руб иск по крушению танкеров в Керченском проливе

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Суд в Краснодарском крае удовлетворил ходатайство Морспасслужбы об уточнении исковых требований по делу о взыскании компенсации за ликвидацию последствий крушения танкеров у Керченского пролива. Их сумма выросла до 1,2 миллиарда рублей, передает ТАСС.

Изначально в иске фигурировала сумма 485,1 миллиона рублей. Ответчиками выступают компании "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть-212"), "Кама шиппинг" (фрахтователь судна) и "Волгатранснефть" (владелец "Волгонефть-239"), а также страховые компании ВСК и "Абсолютстрахование".

Как пояснила представитель истца, ранее в расчетах учитывались расходы с 25 декабря 2024 года по конец апреля 2025 года. После уточнения требований в расчет включили полный период с 25 декабря 2024 года до 31 декабря 2025 года.

Суд ходатайство удовлетворил. Повторное предварительное заседание по делу назначено на 28 октября.

Черное море подверглось загрязнению мазутом в конце 2024 года после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Инцидент произошел из-за несоблюдения сезонных ограничений на судоходство.

В конце августа 2026-го откачка мазута из затонувших фрагментов танкеров была завершена. Итоги работ подтвердила специальная комиссия с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы.