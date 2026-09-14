"Московская книжная неделя" пройдет с 26 сентября по 4 октября

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Фестиваль "Московская книжная неделя" состоится с 26 сентября по 4 октября. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Московская книжная неделя" – распределенный фестиваль, который объединяет издательства, книжные магазины, библиотеки, музеи, галереи, бары, кофейни и другие городские проекты", – говорится в сообщении.

В этом году он пройдет в третий раз. Свыше 70 участников подготовят более 150 событий. В программу войдут презентации книг, дни открытых дверей в редакциях и типографиях, прогулки по городу, книжные клубы, встречи с зарубежными авторами, кинопоказы, выставки, детские мероприятия и новые форматы.

С этого года фестиваль также станет платформой для запуска новых книжных проектов – образовательных, издательских и междисциплинарных инициатив, которые впервые представят в рамках мероприятия.

Кроме того, 3 октября в ЦТИ "Фабрика" пройдет Московская независимая книжная ярмарка. Там издательства и партнеры фестиваля представят главные книги осени.

Ранее сообщалось, что олимпиадные сборные столицы организуют для учеников школ два открытых фестиваля 18 и 20 сентября. Уточнялось, что 18-го числа состоится фестиваль иностранных языков, а 20-го – День астрономии.