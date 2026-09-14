Variety: Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек "Арена"

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Российский актер Юра Борисов снимется в фильме "Арена", который станет режиссерским дебютом мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек. Об этом сообщило издание Variety.

Хайек назвала фильм "эпической и романтической приключенческой картиной". Сценарий она написала самостоятельно. Съемки проходят в штатах Кинтана-Роо и Веракрус.

Вместе с Борисовым в ленте появится британская модель и актриса Кара Делевинь. Продюсерами выступят Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамез.

Как рассказала Хайек, "Арена" – это история запретной любви и интимное путешествие в мир познания другого человека, во время которого обретается способность получать удовольствие от простых вещей, которые принимаются как должное.

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