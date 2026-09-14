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14 сентября, 21:23

Культура

Умер американский модельер и художник по костюмам Боб Маки

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Американский модельер и художник по костюмам Боб Маки скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщили на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня скончался господин Боб Маки", – говорится в посте.

Маки девять раз был удостоен премии "Эмми" и трижды выдвигался на "Оскар". Среди его первых значимых работ – эскиз платья для актрисы Мэрилин Монро, в котором она появилась на торжестве в честь дня рождения 35-го президента США Джона Кеннеди в 1962 году.

Он также создавал костюмы для Уитни Хьюстон, Бетт Мидлер, Лайзы Миннелли, Элтона Джона и других.

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