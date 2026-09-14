14 сентября, 17:48В мире
Умер отец премьера Великобритании Энди Бернэма
Фото: ТАСС/AP/Christopher Furlong
Умер отец премьер-министра Великобритании Энди Бернэма Рой. Об этом сообщает издание The Mirror.
По данным источника СМИ, после известия о смерти отца премьер отменил ряд запланированных мероприятий.
Отмечается, что стремление политика исправить сломанную систему социального обеспечения подпитывалось заботой, которую получал его отец.
Рою Бернэму была диагностирована болезнь Альцгеймера. Он проживал в доме престарелых.