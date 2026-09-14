Умер отец премьера Великобритании Энди Бернэма

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Умер отец премьер-министра Великобритании Энди Бернэма Рой. Об этом сообщает издание The Mirror.

По данным источника СМИ, после известия о смерти отца премьер отменил ряд запланированных мероприятий.

Отмечается, что стремление политика исправить сломанную систему социального обеспечения подпитывалось заботой, которую получал его отец.

Рою Бернэму была диагностирована болезнь Альцгеймера. Он проживал в доме престарелых.