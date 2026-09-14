Уфолог Григорьев: технику из другого мира могли заметить в деревне под Ярославлем

Таинственный золотистый светящийся объект заметили в Ярославской области. Причем местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц. Что это может быть, разбиралась Москва 24.

Губит скот?

Золотистый светящийся объект появился рядом с деревней Родионово под Ярославлем. Историю в соцсетях рассказал активист Евгений Работников, чем запустил дискуссию о происхождении необычного явления.

По его словам, небольшой светящийся шар увидел рыбак, возвращавшийся домой на мотоцикле. Мужчина остановился и запечатлел его на телефон.

"Когда объект поравнялся с ним, то буквально на несколько секунд завис без движения, как бы рассматривая то ли его, то ли куропаток, которые совершенно бесстрашно бежали навстречу этому шару. После чего объект просто растворился в воздухе, оставив после себя лишь легкую дымку", – написал Работников.





Евгений Работников активист Местные жители, кто видел этот снимок, утверждают, что это якобы была шаровая молния. А вот бывалые люди рассказывают, что ранее видели типичный объект, и не раз, только гораздо большего размера и кроваво-красного цвета, как солнце на закате, который в течение длительного времени зависал над полем. А провода электролиний искрили, как бенгальские огни.

Также местные жители заявили телеграм-каналу SHOT, что после появления необычного объекта начал погибать скот плюс изменилось поведение птиц. Некоторые же назвали объекты "орбами": в эзотерической среде так именуют энергетические сгустки, которые, как считается, могут быть проявлением духов.

Похожие истории случались и в других регионах. Жители Кыштыма ранее рассказывали о ярко-оранжевом объекте возле озера Анбаш: он около 10 минут неподвижно висел в одной точке, а затем резко пропал. Место, где его заметили, жители называют неофициальным "космодромом" для инопланетных кораблей.

Также очевидцы заметили "треугольник из НЛО" над Краснодарским краем: по их словам, объекты стремительно перемещались в небе над Белореченском, после чего взяли курс в сторону Ставрополья. Уфологи сначала предположили, что это спутники Starlink, но затем изменили версию. Увиденное, по их мнению, напоминает оранжевые плазмоиды, которые могут собираться в группы и выстраиваться в геометрические фигуры.

"Техника из другого мира"

Исследователь проявлений внеземного контакта Юрий Григорьев в разговоре с Москвой 24 предположил, что жителей деревни под Ярославлем напугало НЛО.

Однако он усомнился в том, что это явление угрожает кому-либо. Когда появляется объект, вокруг него возникают электромагнитные волны, которые чувствуют животные. Поэтому звери беспокоятся, но никакого вреда им это не наносит.

"Если животное чует, оно просто не пойдет в ту сторону, а, наоборот, улетит или убежит. Например, собаки на цепи лают, потому что не могут с уйти с места. А то, что сказано про гибель, – это уже приписки автора", – пояснил Григорьев.





Юрий Григорьев исследователь проявлений внеземного контакта Случившееся – просто техника из другого мира, которая таким образом передает информацию. А ее можно считать через топонимику и лингвистику. На мой взгляд, объект этот абсолютно безопасный.

Однако доктор физико-математических наук, член ученого совета филиала "Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН" Игорь Чашей пояснил Москве 24, что в атмосфере бывают оптические явления, которые могут выглядеть похожим образом.

"Но они возникают в разных местах в разное время, не в одной и той же точке. Этот момент кажется мне очень странным и наводит на мысль, что новость скорее призвана вызвать обсуждение общественности и не имеет оснований", – добавил он.

Если же человек действительно увидел нечто подобное, ситуацию можно связать с бликами в атмосфере и преломлением света, уточнил эксперт.





Игорь Чашей доктор физико-математических наук, член ученого совета филиала "Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН" Иногда и Луна оказывается не на том месте, где должна быть. НЛО часто путают и со свечением от экспериментов: запускают спутник, что-то отваливается, например третья ступень ракеты, и это замечают.

Версию, что на снимке изображена шаровая молния, в беседе с yar.aif.ru прокомментировал преподаватель физико-математического факультета ЯГПУ имени Ушинского Алексей Майоров. По его словам, она до сих пор остается не до конца изученным феноменом. Воссоздать шаровую молнию в лаборатории не удалось, хотя ученые и получили похожие светящиеся плазменные образования и даже управляемый электромагнитный солитон со сходными свойствами.

"Потенциально она могла убить человека: описывались ожоги, электрические поражения и взрывы. Однако определить опасность конкретного объекта по фотографии невозможно. А может, кто-то с ИИ балуется", – добавил Майоров.

Физик также отметил, что фотографировать такое явление безопаснее, чем приближаться к нему, и сама съемка вряд ли могла спровоцировать исчезновение объекта.

