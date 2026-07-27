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27 июля, 13:22

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SHOT: НЛО заметили над родиной кыштымского карлика в Челябинской области

НЛО заметили над родиной кыштымского карлика в Челябинской области

Фото: МАХ/SHOT

Вблизи озера Анбаш в Кыштыме местные жители наблюдали неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщает SHOT в MAX.

По словам очевидцев, объект светился ярко-оранжевым цветом и около 10 минут неподвижно висел в одной точке, после чего резко исчез. Место наблюдения находится неподалеку от района, который, как уверяют местные, служит неофициальным "космодромом" для приземления инопланетных кораблей.

Уфологи связывают это явление с известной историей кыштымского карлика, произошедшей в 1996 году. Тогда пенсионерка Тамара Просвирина, страдавшая психическим расстройством, нашла в лесу существо ростом около 25 сантиметров и принесла его домой. Соседи подтверждали, что видели гуманоида.

Позже Просвирину госпитализировали, а существо умерло. Его мумифицированное тело обнаружили, однако уголовное дело не возбудили, так как останки не признали человеческими. Мумию хранил у себя в холодильнике следователь Владимир Бендлин, но впоследствии она таинственно исчезла.

В мае очевидцы также заметили над Краснодарским краем "треугольник из НЛО". Местные жители заявили, что "летающие тарелки" быстро перемещались по небу над Белореченском. Потом они улетели в сторону Ставрополья.

Уфологи предположили, что это спутники Starlink, но затем заявили, что это похоже на оранжевые плазмоиды. Они могут объединяться в группы и формировать геометрические фигуры.

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