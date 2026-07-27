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27 июля, 16:28

Город

Завершена реабилитация Шибаевского пруда в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели комплексную реабилитацию Шибаевского пруда, входящего в каскад Кузьминских прудов в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Обследование водоема показало, что он находился в неудовлетворительном состоянии: на дне было много ила, а береговая полоса местами разрушилась.

"В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, в настоящее время работы выполнены в полном объеме", – рассказал вице-мэр.

В ходе работ водоем площадью 6 гектаров был очищен от иловых отложений объемом 23,5 тысячи кубометров. Для этого использовали плавающий земснаряд. Уровень воды понижали частично, чтобы не нарушать существующую экосистему.

Также рабочие провели реконструкцию берегов: их укрепили отсыпкой гранитного камня. Аналогичные работы провели вокруг острова в середине водоема.

Кроме того, на Шибаевском пруду появилась еще одна зона биоплато площадью 710 квадратных метров. Там высадят более 13 тысяч водных растений.

Отмечается, что комплекс городского хозяйства постоянно обследует московские водоемы. При обнаружении проблем водные объекты реабилитируются.

Всего в столице в этом году будут приведены в порядок 13 прудов. В их числе Егерский (ВАО), Мичуринский и Большой Мещерский (ЗАО), Большой Молжаниновский (САО), Тереховский (СЗАО), Братеевский пруд-регулятор (ЮАО) и другие водоемы.

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