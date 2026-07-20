20 июля, 15:45Город
100 черепах переехали в летний водоем в "Аптекарском огороде"
"Сегодня у наших черепах настоящий день переезда: после ожидания и подготовки они наконец отправились в летний водоем у восточного входа в сад (за полем)", – уточняется в сообщении.
Теперь гости могут увидеть их на свежем воздухе. Открытый сезон черепах продлится до начала сентября.
"Аптекарский огород" также напомнил, что трогать, ловить и кормить черепах и других животных запрещено. У них есть собственный рацион и режим.
Ранее в Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля. Он вылупился 18 июня. Посетители могут увидеть птенца в вольере "Японский дворик". Кроме семейства журавлей, там также живут глазчатые индейки и зеленые павлины.