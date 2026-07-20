100 черепах переехали в летний водоем в "Аптекарском огороде"

Видео: MAX/"Аптекарский огород МГУ"

100 черепах переехали в летний водоем у Восточного входа в Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Сегодня у наших черепах настоящий день переезда: после ожидания и подготовки они наконец отправились в летний водоем у восточного входа в сад (за полем)", – уточняется в сообщении.

Теперь гости могут увидеть их на свежем воздухе. Открытый сезон черепах продлится до начала сентября.

"Аптекарский огород" также напомнил, что трогать, ловить и кормить черепах и других животных запрещено. У них есть собственный рацион и режим.

Ранее в Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля. Он вылупился 18 июня. Посетители могут увидеть птенца в вольере "Японский дворик". Кроме семейства журавлей, там также живут глазчатые индейки и зеленые павлины.

