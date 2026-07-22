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22 июля, 14:29

Происшествия

Аварийно-спасательные работы в поврежденной БПЛА многоэтажке в Ялте завершены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме, пострадавшем при атаке вражеских беспилотников на Ялту, завершены. Об этом сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко на своей странице в MAX.

По его словам, специалисты приступили к техническому обследованию конструкций. После этого будет проведена строительная экспертиза, по итогам которой власти примут решение о восстановлении многоэтажки.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ялту в ночь на 22 июля. В результате дрон попал в один из многоэтажных домов. В здании произошло частичное обрушение фасада, сгорели 7 квартир. Пострадали 17 человек, 6 из которых доставлены в больницу, а 3 находятся в тяжелом состоянии.

Из дома были эвакуированы 350 жильцов. По информации местных властей, атака на жилой дом была целенаправленной, так как перепутать многоэтажку с подстанцией невозможно. При этом поблизости нет никаких военных объектов и объектов энергетики.

Прокуратура Крыма организовала горячую линию для местных жителей. Ведомство контролирует соблюдение прав граждан.

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