ВСУ атаковали производства компании "Мираторг" в Брянской области

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Агропромышленный холдинг "Мираторг" сообщил о трех крупных атаках на свои производственные активы в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что на одном объекте были серьезно повреждены несколько производственных корпусов, а огонь охватил значительную площадь. В результате никто не пострадал. На другом объекте компании был ранен сотрудник охраны – ему оперативно оказали медпомощь, его состояние стабильное.

Врио губернатора региона Егор Ковальчук уточнил, что в Климовском районе БПЛА атаковал кормовоз при загрузке. В итоге транспортное средство получило повреждения, но водитель не пострадал.

Еще один местный житель ранен в Погарском районе. Пострадавший оперативно доставлен в медучреждение.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и сбили 242 украинских беспилотных летательных аппарата. Дежурные расчеты ПВО работали в период с 20:00 21 июля до 08:00 22 июля. Все уничтоженные аппараты были самолетного типа.



До этого при атаке ВСУ повреждения получило оборудование дамбы Белгородского водохранилища. Из-за случившегося произошел сброс воды.

