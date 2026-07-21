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За минувшую неделю ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили более 400 мирных жителей российских регионов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

"За прошедшую неделю существенно выросло число пострадавших от атак украинских нацистов мирных жителей России. Киев, проигрывая на военных направлениях, постарался перенаправить свои возможности на террористические атаки по российским гражданским объектам", – указал дипломат.

Более того, он обвинил украинского президента Владимира Зеленского в использовании ресурсов военной помощи, поступающих с Запада, не для обороны, а для ударов по мирному населению России.

Немногим ранее прилеты вражеских дронов были зафиксированы в Белгородской области. Пострадали 17 человек, один из которых погиб. Также при атаке был поврежден автомобиль "ГАЗель".

До этого в Курской области мирная жительница получила тяжелые ранения из-за взрыва боеприпаса. Она обнаружила снаряд в поле и подняла его, после чего устройство сдетонировало прямо у нее в руках. В настоящее время она проходит лечение в больнице.