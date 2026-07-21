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21 июля, 20:06

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после вспышки энтеровируса в лагере под Архангельском

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после вспышки энтеровирусной инфекции в детском лагере "Северный Артек" в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

В связи со случившемся смена в лагере завершена досрочно, а дети отправлены по домам.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Они уже изъяли необходимые образцы и документы, а также назначили экспертизы. Ход проверки находится на контроле Холмогорского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК РФ.

О вспышке энтеровирусной инфекции в лагере "Северный Артек" стало известно 21 июля. В результате пострадали 16 человек, в том числе 13 детей. После этого прокуратура Холмогорского района начала проверку.

Ранее массовое отравление произошло в детском лагере под Омском. По данным региональной прокуратуры, 10 и 11 июля за медицинской помощью обратились воспитанники спортивного лагеря "Динамовец", расположенного в селе Красноярка. Угрозы для жизни и здоровья детей не выявили.

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