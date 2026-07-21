RT: родители обвинили воспитателей детсада в Сочи в издевательствах над детьми

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Родители воспитанников детского сада в Сочи подозревают воспитателей в издевательствах и применении силы к детям. Об этом сообщает RT.

Информация о регулярном избиении детей сотрудниками сочинского дошкольного учреждения появилась в Сети. 21 июля СК завел уголовное дело из-за истязания несовершеннолетних.

Мать одного из воспитанников коррекционной группы рассказала, что после посещения детсада заметила изменения в поведении сына и травмы. Женщина установила в группе диктофон. На записях, как утверждается, слышны крики в адрес детей, а также зафиксированы случаи физического воздействия.

Другие родители также заявили, что замечали у своих детей синяки, ссадины и вырванные волосы.

Еще одна из матерей рассказала, что ее семилетний сын за два месяца дважды возвращался домой с синяками на ноге и спине.

"Я подумать не могла, что это воспитатели. Все-таки ребенок с особенностями, падает. Потом при слове "детсад" у сына начиналась истерика. Воспитатель сказала, что он, наверное, просто устал ходить в сад, плюс жара. Я забрала документы", – заявила женщина.

По ее словам, позже мать другого ребенка сообщила, что ее сын также приходил домой с травмами. Родителям показали записи с камер наблюдения, подтвердившие опасения родителей. Мать отметила, что обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, представители детсада предлагали забрать ребенка и выплатить деньги, чтобы избежать публичного скандала.

Ранее в Москве уволили воспитательницу частного детского сада, которая силой принуждала ребенка спать. Ее поведение зафиксировали камеры наблюдения. Руководство детсада самостоятельно сообщило о произошедшем маме малыша.