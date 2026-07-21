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21 июля, 16:10

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту истязания детей в детсаду в Сочи

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания несовершеннолетних в детском саду в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в Сети появилась информация о регулярном избиении детей сотрудниками дошкольного учреждения.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователь получил записи с камер видеонаблюдения и приступил к проведению необходимых действий для установления обстоятельств инцидента.

Ранее в Москве вынесли приговор мужчине, истязавшему малолетних детей. Ему назначили шесть лет колонии общего режима.

Установлено, что в 2024 году осужденный регулярно применял насилие к двум несовершеннолетним. Он объяснял свои действия воспитанием, однако пострадавшие систематически подвергались физическим и психическим страданиям.

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