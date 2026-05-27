В Москве мужчина получил 6 лет тюрьмы за истязание маленьких детей

В Москве вынесен приговор мужчине за истязание малолетних детей, сообщила пресс-служба столичного СК.

Приговор вынесен 61-летнему местному жителю. Суд признал достаточными доказательства, которые были собраны Тушинским межрайонным следственным отделом СУ СК по СЗАО.

Было установлено, что с января по октябрь 2024 года мужчина систематически применял насилие к двум малолетним детям. Он объяснял свои действия воспитанием, однако в результате дети подвергались физическим и психическим страданиям. Кроме того, злоумышленник ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности и соединял это с жестоким обращением.

В ходе очередного конфликта в сентябре 2024 года мужчина причинил детям телесные повреждения. Одному из детей был причинен легкий вред здоровью, а у второго ребенка судебная экспертиза зафиксировала телесные повреждения. Эксперты также указали на то, что такие травмы не соответствуют словам о том, что дети упали.

Были допрошены потерпевшие и свидетели, а также сотрудники полиции, педагоги и врачи. Помимо этого, следователи провели судебные экспертизы, изучили медицинскую документацию и собрали доказательства, которые подтверждают, что обвиняемый причастен к совершению преступлений.

Отца пострадавших признали виновным по статье "Истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и назначили 6 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что мужчина в Балашихе, находясь в лифте жилого дома на улице Бояринова, несколько раз ударил дочь по голове. Кроме того, он нецензурно высказывался в адрес ребенка еще у подъезда и обещал закрыть дома на все лето. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители изучают данные о том, что истязания носят систематический характер.

