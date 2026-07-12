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12 июля, 19:06

Общество

Сильный дождь с грозой и ветром сохранится в Москве до конца суток

Фото: Москва 24/Игорь Иванко​

Дождь с грозой и ветром с порывами до 15–20 м/с, а также возможным градом сохранятся в Москве до конца воскресенья, 12 июля. Об этом сообщила в МАХ пресс-служба КГХ Москвы.

Для предотвращения скопления воды на проезжей части и тротуарах задействованы все ресурсы "Мосводостока" и городских инженерных служб. Спецтехника работает в усиленном режиме для оперативного отвода осадков в систему водостока.

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – говорится в сообщении.

Жителей Москвы попросили соблюдать осторожность во время непогоды: по возможности избегать нахождения рядом с деревьями и не парковать автомобили вблизи них. Водителям рекомендуется снизить скорость и соблюдать увеличенную дистанцию.

Ранее в столичном регионе из-за сильных дождей и ветра продлен желтый уровень погодной опасности. В Москве предупреждение сохранится до утра 13 июля, в Подмосковье – до вечера того же дня.

По данным метеорологических служб, дождливая погода сохранится и в начале предстоящей недели. В период с 13 по 14 июля температура воздуха в дневное время будет варьироваться от плюс 19 до 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметок плюс 10–15 градусов.

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