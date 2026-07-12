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12 июля, 16:58

Происшествия

Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по остановке в Энергодаре

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на автобусную остановку в воскресенье, 12 июля в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по факту удара по объекту гражданской инфраструктуры.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, в свою очередь, заявил, что в результате атаки ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре погибли 4 человека.

"Две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых – тяжелый", – заявил глава госкорпорации.

По его словам, о судьбах жителей Энергодара беспокоится исключительно российская сторона, в то время как за рубежом предпочитают молчать, прикрываясь "ширмой евро-политкоректности". Кроме того, Лихачев подчеркнул, что на данный момент Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) имеет возможность доказать свою приверженность договоренностям, достигнутым в Калининграде.

Днем 12 июля украинский беспилотник атаковал автобусную остановку в Энергодаре. Сообщалось, что в результате погибла женщина 1971 года рождения. Также дрон ударил по магазину и взорвался возле детского отделения медсанчасти города.

Ранее специалисты МАГАТЭ подтвердили наличие значительных повреждений в Энергодаре. Речь идет о повреждении пожарной части, которая играет важную роль в реагировании на чрезвычайные ситуации на Запорожской АЭС.

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