Собянин сообщил об отражении атаки уже 47 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили два БПЛА на подлете к Москве. Об этом заявил в МАХ Сергей Собянин.

На месте работают специалисты экстренных служб. Всего на данный момент в небе над столицей нейтрализовано 47 дронов.

Налет вражеских беспилотников продолжается с пятницы, 10 июля. Мэр Москвы также ранее сообщал, что за последние сутки в сторону Московского региона было запущено около 300 дронов.

На фоне беспилотной угрозы аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.