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03:07

Транспорт

Ограничения на работу аэропорта Жуковский сняты

Фото: depositphotos/Nordroden

Аэропорт Жуковский вернулся к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что все ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты.

Данные временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим были возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее аэропорт Внуково перешел на работу по согласованию ради безопасности полетов. В Росавиации просят пассажиров уточнять расписание в онлайн-табло из-за возможных корректировок.

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