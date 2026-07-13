Ограничения на работу аэропорта Жуковский сняты

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Аэропорт Жуковский вернулся к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что все ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты.

Данные временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим были возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее аэропорт Внуково перешел на работу по согласованию ради безопасности полетов. В Росавиации просят пассажиров уточнять расписание в онлайн-табло из-за возможных корректировок.