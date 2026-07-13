Reuters: около 27 человек погибли в результате пожара в Бангкоке

Фото: ТАСС/Павел Каравашкин

По меньшей мере 27 человек погибли, еще 63 получили ранения в результате сильного пожара в пабе на севере Бангкока. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, к моменту прибытия спецслужб пожар успел охватить все здание. На кадрах, опубликованных в социальных сетях сотрудниками экстренных служб, видно, как огромное пламя вырывается из входной двери заведения.

Премьер-министр страны подтвердил журналистам на месте происшествия, что погибли 27 человек, еще несколько были доставлены в больницу. Он уточнил, что причина пожара выясняется.

Ранее шесть человек погибли из-за лесного пожара в испанской провинции Альмерия (автономное сообщество Андалусия). По данным местных властей, некоторых из них обнаружили в сгоревших автомобилях.

Предварительной причиной возгорания считается падение линии электропередачи, из-за которого пламя стремительно перекинулось на лесной массив.