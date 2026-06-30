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30 июня, 07:38

Происшествия

Не менее 35 человек пострадали при пожаре на трубопроводе на востоке Индии

Фото: hindustantimes.com

Не менее 35 человек пострадали в результате пожара, возникшего на трубопроводе нефтехимической компании Haldia Petrochemicals в индийском штате Западная Бенгалия. Об этом рассказали в администрации района Миднапур, где случился данный инцидент, передает ТАСС.

Власти уточнили, что состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. При этом сведений о погибших не поступало.

На месте ЧП задействованы свыше 10 пожарных расчетов. Пока нет информации о полном тушении возгорания. Из-за случившегося было приостановлено движение на железной дороге, которая находится рядом с местом происшествия.

В компании Haldia Petrochemicals сообщили, что по трубопроводу, который загорелся, транспортировалась нафта. Предварительно, причиной ЧП мог стать инцидент в районе несанкционированной точки отбора нефтепродуктов. Начато расследование.

Ранее взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Катаре. В результате не менее 13 человек погибли и 66 пострадали.

Причиной ЧП стал несчастный случай. При этом произошедшее не повлияло на экспорт природного газа. В промзоне Рас-Лаффан находятся основные мощности Катара по производству сжиженного природного газа.

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