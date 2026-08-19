Жилой дом загорелся в подмосковном Серпухове

Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Пожар произошел в трехэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба "Мособлпожспаса".

Возгорание произошло на третьем этаже здания. Уточняется, что огнеборцы эвакуировали 50 человек и начали тушить пожар. Его удалось оперативно локализовать. При этом была угроза распространения огня на второй и первый этажи.

До этого пожар произошел на электроподстанции в Чебоксарах. Возгорание возникло по адресу проспект Ивана Яковлева, дом 4. К тушению огня привлекли 20 человек и 6 единиц техники. В итоге пожар ликвидировали.

Уточнялось, что пострадавших не было, но прокуратура региона взяла на контроль проверку по факту случившегося. В ходе проверочных мероприятий установят причину и обстоятельства возгорания.

