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19 августа, 18:45

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Врач Залетова назвала похудение на мочегонных смертельно опасным

Врач напомнила о смертельно опасных последствиях употребления мочегонных

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Необратимой почечной недостаточностью, тромбоэмболией и нарушением сердечного ритма может закончиться бесконтрольный прием мочегонных препаратов. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

Ранее врачам научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского пришлось делать трансплантацию почки москвичке, которая ради похудения принимала мочегонные препараты. У девушки развилась почечная недостаточность.

Залетова напомнила, что самолечение любыми препаратами может приводить к необратимым последствиям.

Что касается мочегонных, то главная ошибка тех, кто принимает их в погоне за стройностью, заключается в убеждении, что вес и жир – это одно и то же. На самом деле диуретики не сжигают жировую ткань, а выводят воду и электролиты. Поэтому потеря 1–2 килограммов на весах в первые дни – это обезвоживание и потеря натрия с калием.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог

Как только человек начинает пить воду, вес мгновенно возвращается, при этом цена за краткосрочный эффект может оказаться чрезвычайно высокой.

"Самый опасный сценарий, который как раз и реализовался у девушки, – это острое повреждение почек. Дело в том, что они очень чувствительны к давлению крови внутри своих сосудов, а когда человек принимает мочегонное, оно резко падает, органы начинают работать в условиях недостаточного кровоснабжения. В результате клетки почечных канальцев испытывают кислородное голодание и гибнут", – пояснила врач.

Вначале почка пытается защититься и задерживает натрий, что вызывает отеки. Однако в этот момент пациент ошибочно думает, что препарат перестал работать, поэтому увеличивает дозу. Возникает замкнутый круг, который заканчивается ишемическим некрозом (гибелью) тканей органа. Это чревато необратимой почечной недостаточностью, при которой единственным выходом становится диализ или трансплантация, отметила Залетова.

Еще одна опасность связана с тем, что диуретики выводят калий – электролит, отвечающий за электрическую стабильность сердечной мышцы. Когда его уровень в крови падает ниже нормы, развивается гипокалиемия, у человека возникают экстрасистолы – перебои в работе сердца. При глубоком дефиците калия может начаться фибрилляция желудочков, которая без немедленной реанимации приводит к смерти в течение нескольких минут.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог

При этом человек может чувствовать лишь легкую слабость и судороги в ногах, не подозревая, что его сердце находится на грани остановки, предупредила терапевт.

Кроме того, бесконтрольный прием мочегонных опасен тем, что кровь при обезвоживании становится более густой, движется медленнее, в венах, особенно нижних конечностей и малого таза, начинают образовываться тромбы. Оторвавшийся тромб способен попасть в легочную артерию и вызвать тромбоэмболию – состояние, которое часто оказывается смертельным, подчеркнула врач.

Максимальную опасность бесконтрольный прием мочегонных представляет для людей с уже существующими, но, возможно, не диагностированными заболеваниями почек.

"Человек способен годами жить с небольшой почечной недостаточностью, даже не подозревая об этом, потому что органы обладают огромным запасом прочности. Прием диуретика в такой ситуации действует как удар по слабому месту и может быстро перевести скрытую патологию в активную стадию", – пояснила Залетова.

Также в зоне риска люди с нарушениями сердечного ритма, ишемической болезнью сердца, перенесшие инфаркт. Для них падение калия и магния очень быстро приводит к аритмии.

Больным сахарным диабетом важно знать, что некоторые классы диуретиков ухудшают чувствительность тканей к инсулину и повышают уровень глюкозы в крови. Поэтому прием мочегонных может усугубить течение болезни.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог

Двойную угрозу мочегонные представляют для беременных. Уменьшение объема крови у матери снижает кровоток в плаценте, что ведет к гипоксии плода и задержке его развития. Кроме того, потеря калия и натрия может спровоцировать преждевременные роды, предупредила Залетова.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова предостерегла от употребления листьев ревеня. В них содержится много щавелевой кислоты, которая токсична для человека и может привести к острому повреждению почек.

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