YouTube удалил авторский канал сербского режиссера Кустурицы

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

YouTube удалил авторский канал сербского режиссера и сценариста Эмира Кустурицы "Моя жизнь", где выходил его влог, созданный на базе Sputnik Serbia. Об этом сообщает RT.

На канал были подписаны около 34 тысяч человек, а общее число просмотров достигало 10 миллионов. Причины удаления неизвестны.

В разговоре с РИА Новости Кустурица назвал произошедшее проявлением "механизма тоталитарного общества" и связал удаление канала со своей публичной поддержкой России и российской культуры, а также мнением о конфликте с Западом.

По его словам, решение было принято не алгоритмами платформы, а людьми, которые стоят за ними. Режиссер считает YouTube площадкой, где действуют механизмы тоталитарного контроля. Он добавил, что выступает на стороне России, Азии и других стран, которые, по его мнению, ведут борьбу за будущее человечества.

Ранее Кустурица заявил, что надеется получить российское гражданство уже в 2027 году. Он говорил, что должен получить паспорт после окончания съемок фильма по роману Валентина Распутина "Последний срок".

Также режиссер выражал желание снять картину о событиях СВО, в частности об освобождении Курской области.