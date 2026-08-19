Фестиваль "Проявление" пройдет в Москве с 20 по 27 августа

Фото: пресс-служба фестиваля "Проявление"

С 20 по 27 августа в столице впервые пройдет фестиваль "Проявление" под художественным руководством Юлии Пересильд. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фестиваль объединит театр, музыку, современное искусство и благотворительность. Он станет частью третьего сезона Международного открытого фестиваля "Театральный бульвар" и проекта "Лето в Москве".

Важной частью "Проявления" будет благотворительность. Артисты передадут свои гонорары фондам-партнерам: "Галчонку", "Жизни в движении", "Жизни как чудо", "Дому с маяком" и "Детям нашим". Так организаторы хотят показать, что искусство способно не только объединять зрителей, но и помогать людям.

"Мы хотим, чтобы зрители увидели: искусство может быть не только красивым, но и очень человечным. Это начало большого пути, и я приглашаю всех стать его частью", – отметила Пересильд.

В театральную афишу вошли постановки для взрослых и детей. Пересильд и Павел Акимкин представят спектакль "Вафельное сердце" по мотивам бестселлера Марии Парр. Также зрители увидят философскую трагикомедию Мити Версты "Живые", музыкальную семейную сказку "Богатырь Степан Ромашкин" театра "Че" и постановку о взрослении детей с особенностями "Хочу быть выше" Арсения Мещерякова. Александра Ребенок и Наташа Швец проведут читку книги "Макс и его новая печень".

В музыкальную программу войдет "Фарс-мажорный концерт", в котором артисты Государственного театра наций представят свое прочтение советских шлягеров. Елизавета Арзамасова и Петр Главатских сыграют камерный спектакль-диалог "Осторожно, Вивальди!" с барочной музыкой. Ольга Ломоносова, Клавдия Коршунова и Анна Шевчук вместе с квартетом имени В. А. Берлинского представят литературно-музыкальную композицию "Письма собаки" по переписке Антона Чехова и Ольги Книппер-Чеховой. Участники творческого объединения "Петр Валентинович" подготовили вокальную программу в поддержку фонда "Дети наши".

Отдельная часть афиши посвящена инклюзивному театру. Санкт-Петербургский "У театр" покажет спектакль "Слова бывают разные" по стихам Генриха Сапгира, а театр "Недослов" представит на русском жестовом языке постановку "Коробка с карандашами". Также в программе – проект "Муму. Действие четвертое. Дүртенче акт", созданный в рамках лаборатории Дома культуры "ГЭС-2" при участии музея-заповедника "Казанский кремль". АНО "Больничные клоуны" представит интерактивный перформанс "Больничка". Спектакль-концерт "Хорошо, что я такой" театра "Мастерская Дмитрия Брусникина" сыграют по детским стихотворениям, адаптировав его с переводом на русский жестовый язык.

К фестивалю присоединится Московский музей современного искусства (ММОМА). В течение семи дней во дворе и залах музея на Петровке, 25, пройдет специальная программа, посвященная восприятию себя и окружающих. Гостей пригласят в открытые мастерские по архитектуре, печатной графике и созданию костюмов, а также на интерактивные экскурсии по выставке "Феномены" и трехдневную лабораторию. В финале участники подготовят общий анимационно-звуковой перформанс.

Программа адаптирована для посетителей с разными потребностями, занятия проведут сертифицированные специалисты по инклюзии. Для глухих и слабослышащих организуют отдельные группы, а архитектурные мастерские будут сопровождать переводчики русского жестового языка.

Фестиваль "Проявление" пройдет при поддержке департамента культуры Москвы. В программе возможны изменения и дополнения.

Ранее сервис "Мосбилет" подготовил специальный раздел "Новый сезон с "Мосбилетом" с подборкой премьерных спектаклей предстоящего театрального сезона. Пользователи смогут выбрать постановку по жанру – от трагедии и драмы до сказки, сатиры и хоррора.

