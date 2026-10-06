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06 октября, 21:14

Регионы

В Калининградской области опровергли сообщения о призыве 15 тысяч человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Калининградской области опровергли появившуюся в соцсетях информацию о необходимости призвать на военную службу 15 тысяч человек. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора Алексея Беспрозванных Мариам Башкирова в телеграм-канале.

По ее словам, в мессенджере распространились новости с недостоверными сведениями. Был опубликован поддельный документ от имени военного комиссара региона, в котором якобы установлены плановые показатели по призыву для военкоматов Калининграда в размере 15 тысяч человек.

Кроме того, добавила Башкирова, появилось и сгенерированное нейросетями видео, в котором губернатор якобы говорит об "умеренности" данных показателей по сравнению с остальными регионами. Также фейком названо видео с мужчиной, который представляется жителем области и заявляет о планах уехать в Москву или за рубеж после получения повестки.

Ранее Владимир Путин назвал "чушью собачьей" новости о возможной мобилизации в России. По его словам, в стране нет сценария, при котором необходима была бы новая волна мобилизации.

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