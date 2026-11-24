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Цена биткоина в ходе торгов опустилась ниже 60 тысяч долларов. Это следует из данных площадки Binance.

По состоянию на 06:16 по московскому времени стоимость биткоина снизилась на 2,96%, достигнув 59 455 долларов.

Затем к 07:30 падение замедлилось: криптовалюта торговалась на уровне 60 509 долларов, потеряв 1,24%. Ethereum в это же время дешевел на 0,63%, до 1 699 долларов.

По информации Coinmarketcap, общая капитализация крипторынка оценивалась в 2,08 триллиона долларов. На биткоин пришлось 1,22 триллиона долларов, или 58,6%, на Ethereum – 207,85 миллиарда долларов, или 10%.

Ранее расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 19 октября превысил отметку в 83 рубля. Он прибавил 48 копеек относительно предыдущего закрытия, достигнув 82,92 рубля. Незадолго до этого курс поднимался до максимальных 83,01 рубля.