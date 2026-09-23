Глава РФПИ Дмитриев назвал медь новым золотом

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал медь новым золотом. Об этом он сообщил в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал рекордные биржевые цены на медь. Вечером 22 сентября на бирже Comex стоимость металла достигла 6,903 доллара за фунт, что стало новым историческим максимумом.

Ранее сообщалось, что прирост запасов алмазов в России по итогам первого полугодия 2026 года превысил 100 миллионов карат. Также значительно выросли запасы других полезных ископаемых: платиноидов – более чем на 12 тонн, золота – почти на 180 тонн, серебра – на 1,4 тысячи тонн, меди – на 340 тысяч тонн.

Приросты были получены не только за счет открытия новых месторождений, но и благодаря дополнительной геологической разведке и переоценке действующих.

Минпромторг разработал проект Стратегии развития отрасли драгоценных металлов до 2035 года. Ведомство предлагает обнулить пошлины на ввоз в Россию драгоценных камней, используемых в качестве вставок в украшения, а также создать ювелирные промышленные кластеры.