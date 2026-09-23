Работа сайта Рособрнадзора будет ограничена в период с 26 по 27 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работа сайта Рособрнадзора будет ограничена в период с 20:00 26 сентября по 23:59 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

Это связано с плановыми техническими работами. Россиян призвали пользоваться сайтом с учетом указанных сроков.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трем вузам: Армавирскому социально-психологическому институту, Волжскому государственному университету водного транспорта и Универсальному университету.

До этого Рособрнадзор обратил внимание образовательных организаций на участившиеся случаи рассылки дезинформирующих писем от имени ведомства. Там пояснили, что информирование о действиях и решениях должностных лиц происходит через официальные госинформационные ресурсы. К таким относится ЕПГУ.