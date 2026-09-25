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25 сентября, 10:55

Наука

Сильные вспышки возможны на Солнце 25–26 сентября

Фото: 123RF.com/designprojects

Вспышки предпоследнего класса мощности М могут произойти на Солнце 25 и 26 сентября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

При этом, как отметили в институте, вспышечная солнечная активность в эти дни в основном низкая.

Солнечные вспышки различаются по мощности рентгеновского излучения и делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Облака плазмы, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.

Ранее космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил на видимой стороне Луны новый ударный кратер диаметром около 222 метров и глубиной до 43 метров.

Отмечалось, что он стал крупнейшим из известных ударных кратеров, которые образовались в Солнечной системе в последнее время. По размеру кратер превосходит римский Колизей.

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