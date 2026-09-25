Британец, приехавший в Италию для эротических игр, загадочно погиб

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В Италии, в сельской местности на окраине Сиракуз, обнаружили обнаженное тело 35-летнего секс-туриста из Великобритании Джона Бенджамина Брейтуэйта. Причины и обстоятельства смерти иностранца пока не установлены, но полиция не исключает ее насильственный характер, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Fanpage.it.

По информации Daily Mail, британец приехал в Италию ради участия в эротических играх и поселился в лагере для молодых путешественников, предпочитающих "альтернативный образ жизни". На доме, недалеко от которого турист разбил палатку, обнаружили изображение козьей головы. При этом сообщается, что рядом с трупом Брейтуэйта нашли веревку.

Прокурор Сиракуз Сабрина Гамбино сообщила Meridionews, что подозреваемые по делу отсутствуют. Следователи отрабатывают версии убийства, самоубийства и трагически завершившейся интимной игры. Около тела убитого также был найден личный дневник, который сейчас анализируют.

Мэр Каникаттини-Баньи Паоло Аменти рассказал, что кемпинг хорошо знаком местным жителям: там время от времени останавливаются иностранные туристы. Их образ жизни и внешний вид, по его словам, вызывают любопытство, но серьезных проблем с ними никогда не возникало. Связь оккультных или эзотерических практик со смертью британца он считает неподтвержденной.

Ранее появилась информация, что полиция Испании устанавливает обстоятельства загадочной смерти 26-летнего туриста из Великобритании, скончавшегося после удара головой о стеклянную дверь.

Инцидент произошел на Майорке – тело было найдено в арендованном доме, где находились еще шесть человек: четыре мужчины и две женщины. По их показаниям, около 07:30 британец ударился головой о стеклянную дверь, в результате чего она разбилась. Отмечается, что осколки стекла попали мужчине в голову, но неизвестно, стала ли эта травма смертельной.

