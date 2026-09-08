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08 сентября, 17:59

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Mirror: в Британии студентка перепутала похмелье с сепсисом и попала в больницу

В Британии студентка перепутала похмелье с сепсисом и попала в больницу

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Студентка из Великобритании Элль Блэк попала в больницу с сепсисом, который развился как осложнение тонзиллита. Девушка перепутала опасные симптомы с похмельем после вечеринки, сообщает Mirror.

Блэк рассказала, что провела вечер с друзьями за просмотром матчей турнира Six Nations по регби. На следующее утро она проснулась с плохим самочувствием и решила, что это последствия алкоголя. Однако состояние быстро ухудшалось: появились сильная сонливость, высокая температура, озноб, а еда не удерживалась в организме.

После онлайн-консультации врач предположил ларингит и назначил антибиотики, но девушка была уже слишком слаба, чтобы забрать лекарства. Когда начались сильные боли в мышцах, студентка решила срочно обратиться в больницу.

В медучреждении Блэк сразу предупредила медиков, что подозревает сепсис. Врачи отреагировали быстро: уже через несколько минут после обследования ей начали вводить внутривенные антибиотики и жидкости. Позже выяснилось, что сепсис возник из-за осложнения тонзиллита.

Медики сообщили пациентке, что еще 12 часов ожидания могли стоить ей жизни. После нескольких дней лечения студентка пошла на поправку. Несколько недель она чувствовала сильную усталость даже после того, как инфекцию удалось победить.

Ранее сообщалось о смерти фудблогера Инъин. Ей было 24 года. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная тяжелой гипокалиемией – критически низким уровнем калия в крови. К этому привели переедание соленых блюд с большим количеством масла, хронический недосып и постоянная работа.

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