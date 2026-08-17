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17 августа, 14:09

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Il Sole 24 Ore: американский турист погиб от удара молнии на вулкане Этна в Италии

Американский турист погиб от удара молнии на вулкане Этна в Италии

Фото: depositphotos/prudkov

Американский турист погиб на вулкане Этна в Италии после удара молнии, сообщила газета Il Sole 24 Ore.

По данным издания, инцидент произошел 16 августа. 30-летний мужчина находился на вулкане, предположительно, в зоне, посещение которой запрещено, когда началась сильная гроза.

На место ЧП направили вертолет. Спасатели нашли пострадавшего в тяжелом состоянии и доставили его в больницу, однако после прибытия туда мужчина скончался.

Ранее шесть человек пострадали после удара молнии по территории детского лагеря на юге Чехии. Речь идет о воспитателе и пятерых детях. После удара воспитатель на несколько минут лишился сознания, также на его теле были небольшие ожоги. Его и воспитанников доставили в медучреждения.

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