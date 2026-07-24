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24 июля, 11:35

Происшествия

Молния ударила в ракету во время запуска с космодрома в Китае

Фото: МАХ/SHOT

В Китае молния попала в ракету "Чанчжэн-3B" во время запуска с космодрома Сичан. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на портал China Now.

Отмечается, что носитель вывел на орбиту шестой космический аппарат под названием "Тяньлянь-2". По данным журналистов, молния попала в головной обтекатель и ушла в землю. Предварительно, космический корабль не получил повреждений, поскольку защищен от подобных ситуаций.

Ранее стало известно, что агентство NASA отложило запуск в космос сервисного спутника LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift. Специалисты обнаружили техническую неполадку, которая помешала реализовать намеченные планы.

В конце мая сообщалось о взрыве ракеты New Glenn компании Blue Origin на стартовой площадке во Флориде США. Все произошло во время огневых испытаний. Американский бизнесмен Илон Маск назвал запуск New Glenn очень неудачным, а также заявил, что работа с ракетами – это трудное дело.

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