Почти 17,5 тыс онлайн-заявок на перепланировку подали москвичи за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 17,5 тысячи онлайн-заявок на согласование перепланировки подали жители Москвы в период с января по июнь 2026 года. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Он напомнил, что сейчас эта услуга доступна только онлайн. Подать заявление и отправить необходимые документы можно через портал mos.ru.

Из общего числа заявок почти 7,6 тысячи касались согласования планируемых работ. Еще 5,5 тысячи обращений поступило на оформление акта о выполненных работах в рамках полученного разрешения. Порядка 4,2 тысячи заявок было подано для устранения допущенных ранее нарушений и узаконивания сделанной до этого перепланировки.

Жители города все чаще согласовывают небольшие изменения без разработки проекта. Речь идет о демонтаже или установке встроенных шкафов, переносе ненесущих перегородок и проемов в них, установке и переносе сантехники и кухонной плиты. В таких случаях проект перепланировки или техническое заключение не требуются – нужно просто самостоятельно подготовить эскиз работ и подать заявление.

Процесс предоставления услуги постоянно модернизируется. Например, в апреле 2025 года сроки согласования работ сократили с 30 до 20 рабочих дней. Кроме того, налажено взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром – все изменения мгновенно попадают в Единый государственный реестр недвижимости. Также расширен список работ, которые можно согласовать без разработки проекта.

Ранее адвокат Михаил Салкин предупреждал, что собственнику квартиры нельзя самостоятельно решать вопрос об остеклении балкона, так как пристройка является не только частью жилого помещения, но и фасада дома. Последний считается общим имуществом всех жильцов.