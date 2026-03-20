Новости

Новости

20 марта, 10:38

Адвокат Салкин: собственник не может самостоятельно решать вопрос об остеклении балкона

Адвокат раскрыл, требуется ли разрешение для остекления балкона

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Собственник квартиры не вправе самостоятельно решать вопрос об остеклении балкона, поскольку пристройка является частью не только квартиры, но и фасада здания, который относится к общему имуществу всех жильцов. Об этом в беседе с RT предупредил адвокат Михаил Салкин.

По словам эксперта, если остекление изменяет внешний вид фасада или влияет на общие конструкции здания, владелец квартиры не может действовать в одностороннем порядке. В этом случае могут возникнуть претензии со стороны управляющей компании, соседей, а также требования о демонтаже конструкции через суд.

"Если речь идет не о новом остеклении, а о замене уже существующей конструкции без изменения параметров, без вмешательства в несущие элементы и без ухудшения внешнего облика дома, рисков меньше", – уточнил Салкин.

В свою очередь, при желании снять уже имеющееся остекление собственнику также предстоит выполнить ряд действий. Прежде всего необходимо выяснить, было ли оно предусмотрено проектом дома или установлено без согласования предыдущим владельцем.

"Если остекление является частью общего архитектурного решения, его демонтаж тоже может быть признан незаконным", – заключил адвокат.

Наказание в виде штрафа также можно получить при самовольной установке тамбурной двери. Для реализации данного проекта нужно получить одобрение всех жильцов и согласовать изменение общедомового пространства. Если подобная конструкция уже предусмотрена проектом, ее можно устанавливать. Однако важно убедиться, что в чертежах ее монтаж возможен именно на нужном этаже. Если в проекте дверь отсутствует, придется организовывать общее собрание собственников и получать их официальное разрешение на установку.

