Юрист Георгиева: за установку камеры возле квартиры может грозить два года тюрьмы

Штраф или лишение свободы до двух лет может ждать того, кто неправильно установит видеокамеру возле дверей квартиры. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, собственник вправе установить видеокамеру возле жилья, чтобы обеспечить сохранность имущества.

"Однако важно, чтобы в ее объектив попадал только вход в собственное жилье, а ни в коем случае не двери соседей. В противном случае это будет расцениваться как нарушение права других на частную жизнь", – отметила юрист.

Алла Георгиева юрист





Алла Георгиева юрист Кроме того, виновного в незаконной съемке привлекут к ответственности по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Она предусматривает в том числе штраф в размере до 200 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

Наказание будет зависеть от конкретных обстоятельств. В частности, суд учтет, фиксировала ли камера людей возле квартиры или же на ней хорошо видно обстановку внутри помещения при каждом открытии двери, предупредила юрист.

"Особенно строго будут судить в ситуации, если владелец разместит видео с кем-то из жильцов в интернете. Например, захочет поделиться кадрами того, как соседка вышла из ванной", – пояснила Георгиева.

Также суд учтет характеристику того, кого привлекают к ответственности: совершал ли он ранее такие правонарушения, признает ли вину и так далее, подчеркнула юрист.

