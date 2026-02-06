Форма поиска по сайту

06 февраля, 18:46

Общество
Юрист Георгиева: за установку камеры возле квартиры может грозить два года тюрьмы

Юрист рассказала, законно ли устанавливать камеру наблюдения возле квартиры

Фото: 123RF.com/chonlamew42

Штраф или лишение свободы до двух лет может ждать того, кто неправильно установит видеокамеру возле дверей квартиры. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, собственник вправе установить видеокамеру возле жилья, чтобы обеспечить сохранность имущества.

"Однако важно, чтобы в ее объектив попадал только вход в собственное жилье, а ни в коем случае не двери соседей. В противном случае это будет расцениваться как нарушение права других на частную жизнь", – отметила юрист.

При выявлении нарушения соседи могут обратиться в суд с требованием демонтажа видеокамеры.

Кроме того, виновного в незаконной съемке привлекут к ответственности по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Она предусматривает в том числе штраф в размере до 200 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет.
Алла Георгиева
юрист

Наказание будет зависеть от конкретных обстоятельств. В частности, суд учтет, фиксировала ли камера людей возле квартиры или же на ней хорошо видно обстановку внутри помещения при каждом открытии двери, предупредила юрист.

"Особенно строго будут судить в ситуации, если владелец разместит видео с кем-то из жильцов в интернете. Например, захочет поделиться кадрами того, как соседка вышла из ванной", – пояснила Георгиева.

Также суд учтет характеристику того, кого привлекают к ответственности: совершал ли он ранее такие правонарушения, признает ли вину и так далее, подчеркнула юрист.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что при затоплении квартиры соседями важно зафиксировать ущерб. Представители управляющей компании обязаны составить акт, который будет содержать дату и время происшествия, предполагаемую причину, описание повреждений и подписи всех участников осмотра.

