Эксперт Бондарь: за громкие шаги соседей могут оштрафовать на 2 тысячи рублей

Московская семья выиграла в суде у соседей сверху, которые постоянно топали по ночам, сообщили СМИ. Теперь ответчикам придется сделать у себя дома шумоизоляцию пола. Как еще бороться с самыми частыми нарушениями соседей и что им за это грозит – в нашем материале.

Покой только снится

Суд в Москве обязал соседей сделать шумоизоляцию пола в своей квартире после жалобы жильцов снизу, сообщил телеграм-канала Baza. По данным СМИ, пара с маленьким ребенком переехала в новый ЖК несколько месяцев назад. Проблемы начались после заселения соседей на верхний этаж, откуда стали постоянно доноситься топот и другие бытовые шумы. Попытка решить вопрос мирно привела к скандалу с вызовом полиции, однако штраф за мелкое хулиганство получили сами пострадавшие.

После этого семья провела акустическую экспертизу, согласно которой уровень шума достигал 100 децибел при максимально допустимых 55. Суд постановил, что жильцы сверху обязаны провести работы по дополнительной шумоизоляции пола и возместить истцам затраты на процедуры в размере 25 тысяч рублей.

Однако ответчики подали апелляцию на это решение. По их словам, претензии по плохой звукоизоляции следует предъявлять застройщику, сдавшему квартиры "под ключ".

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева разъясняла, при каких обстоятельствах жильца могут выселить из квартиры. Как подчеркивала депутат, есть риск лишиться недвижимости за хроническую неуплату коммунальных услуг, порчу помещения, содержание его в антисанитарном состоянии, а также незаконную перепланировку без последующего восстановления. Однако она указала, что в судебной практике выселение применяется крайне редко: местные власти обязаны предоставить альтернативное жилье, которого в большинстве муниципалитетов не хватает.

При этом особое внимание Разворотнева уделила вопросу единственного жилья: выселение за долги по ЖКУ возможно, только если у собственника есть другое пригодное для проживания помещение. Исключение составляли ипотечные квартиры – при длительной неуплате кредита банк может инициировать процедуру выселения через суд, предупредила депутат.

Методы борьбы

В истории со столичной семьей, добившейся наказания для соседей сверху, суд опирался на уже сложившуюся практику. Как рассказал Москве 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, существуют санитарные нормативы по шуму, региональный закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (304 ГК РФ). Все это позволяет требовать устранения любых помех в пользовании квартирой.

"СанПиН 1.2.3685-21 закрепляет максимальные уровни шума для жилых помещений: днем до 55 децибел, ночью до 45, при этом для постоянного фона ориентир еще ниже – около 40 днем и 30 ночью. Когда экспертиза внутри квартиры фиксирует значения, которые заметно превышают эти цифры, появляется железный аргумент, что нарушены санитарные требования", – объяснил Бондарь.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Дальше включается региональное регулирование. В Москве действует закон № 42 о соблюдении покоя граждан и тишины, который устанавливает ночной период с 23:00 до 07:00 и прямо запрещает в это время действия, создающие шум: громкая музыка, ремонт, крики, громкие шаги и прочее. За такие действия предусмотрена административная ответственность по статье о нарушении тишины и покоя граждан (3.13 КоАП города Москвы): предупреждение или штраф для граждан от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных и юридических лиц суммы выше.

Эксперт также объяснил порядок действий в отношении шумных соседей. По его словам, сначала нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей. После этого пишется заявление в управляющую организацию с требованием составить акт.

"При ночном шуме вызывается полиция, оформляются протоколы по закону о тишине. Параллельно можно обратиться в Роспотребнадзор или аккредитованную лабораторию за измерением уровня шума в квартире. Если протоколы и замеры подтверждают превышение нормативов, собственник подает иск по статье 304 ГК РФ. В требования включают, например, как в этом случае, обязанность соседей изменить конструкцию пола (шумоизоляция, замена покрытия), запрет на определенные действия и возмещение затрат на экспертизу и услуги представителя. Суды удовлетворяют такие иски, когда пакет доказательств собран аккуратно", – добавил Бондарь.

В то же время наказать соседей можно не только за шум. К примеру, курение в местах общего пользования в доме регулирует федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма" (№ 15-ФЗ), подчеркнул специалист.

"Согласно статье 12, запрещается курение табака в подъездах, лифтах, на лестницах и в иных общих помещениях. В противном случае действует статья о нарушении установленного Федеральным законом запрета (6.24 КоАП РФ), за что положен штраф для граждан от 500 до 1 500 рублей. Алгоритм похож: нужно подать заявления в УК, полицию, а также сообщить участковому", – сказал Бондарь.

При этом, по словам эксперта, курение в пределах своей квартиры формально допустимо, если оно не вызывает недовольства среди соседей. Когда дым проникает в соседние помещения, это тоже нарушает статью 304 ГК РФ, подчеркнул он.

"Соседи собирают обращения, по возможности – заключения врача, который укажет диагноз/жалобы, прямую связь ухудшения самочувствия с табачным дымом по месту проживания и рекомендацию исключить этот фактор в квартире", – объяснил он.

Также необходимо обратиться в Роспотребнадзор, а в некоторых случаях жильцы заказывают исследование воздуха. В суде такая ситуация рассматривается как нарушение права на пользование жильем, и в результате арбитраж может запретить курение на лоджии, плюс присудить компенсацию морального вреда, подчеркнул Бондарь.

Кроме того, он напомнил, что нарушением являются сильные запахи и антисанитария. За это гражданам могут выписать от 500 до 1 000 рублей, организациям – еще выше или приостановить их деятельность (6.4 КоАП РФ).

"Если квартира захламлена, идет стойкий запах мусора, плесени или канализации, соседи должны обратиться в управляющую организацию, жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. По итогам проверок выдаются предписания об устранении нарушений и протоколы", – пояснил специалист.

При этом юрист Денис Хмелевской в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что доказать факт нарушения можно и посредством онлайн-общения.





Денис Хмелевской юрист Здесь могут помочь дополнительные меры: переписка в общем чате с просьбами прекратить курить и получение ответов, которые послужат доказательством.

Кроме того, помимо наказания для соседа в виде штрафа, жильцы вправе претендовать и на иное возмещение вреда.

"Пострадавшая сторона может требовать возмещения убытков (например, затрат на дезинсекцию от тараканов, пришедших от соседей, или дополнительную шумоизоляцию), а также компенсации морального вреда", – пояснил юрист.

Однако на практике часто оказывается, что после сбора доказательной базы и разъяснения соседям возможных последствий стороны предпочитают договориться полюбовно. Это происходит гораздо чаще, чем кажется, позволяя разрешить конфликт без длительных судебных разбирательств, добавил Хмелевской.

