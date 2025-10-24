Юрист Хмелевской: жителей многоквартирных домов могут оштрафовать за коврик под дверью

Владельцев домашних животных могут обязать убирать за питомцами в подъездах и лифтах: законопроект, ужесточающий правила содержания питомцев, разработан в Госдуме. Что предлагают депутаты, а также за какие нарушения жильцов многоквартирных домов могут оштрафовать уже сейчас – в материале Москвы 24.

Что предлагается?

В Госдуме разработали законопроект, расширяющий обязанности владельцев домашних животных. Согласно документу, хозяева будут обязаны убирать за питомцами не только на улице во время выгула, но и в местах общего пользования многоквартирных домов – подъездах, лифтах и лестничных клетках. Уточняется, что конкретный порядок уборки будет определяться органами местного самоуправления.

Также законопроектом вводится ряд новых ограничений. Например, посещение с собаками (за исключением собак-проводников) магазинов, кафе, ресторанов, медицинских и образовательных учреждений, а также организаций культуры будет запрещено.

Кроме того, устанавливаются четкие правила перевозки животных в общественном транспорте: питомец должен находиться на коротком поводке, в наморднике или специальной переноске.

В случае принятия законопроекта новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Незадолго до этого рабочая группа Госдумы по защите людей от нападений животных уже предлагала комплексный запрет на посещение владельцами собак вместе с питомцами точек массового скопления людей.

Ранее в столице произошла громкая история с неправильным выгулом собаки. Женщину оштрафовали на 1 500 рублей за нарушение правил уборки за питомцем. Основанием стало видео с камер наблюдения: на кадрах видно, как питомец справил нужду у куста, а хозяйка убрала только твердые отходы, оставив мочу на газоне. На это пожаловалась соседка, которая ранее уже конфликтовала с владелицей животного.

Штраф не только за животных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Адвокат Вадим Багатурия рассказал Москве 24, что владельцы домашних животных уже обязаны убирать за ними в местах общего пользования – лифтах и подъездах.

"При нарушении этого правила предусмотрена ответственность по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (6.4 КоАП РФ) со штрафом от 500 до 1 000 рублей. Факт нарушения можно зафиксировать любым способом: с помощью видео, фотосъемки, свидетельских показаний соседей или сотрудников полиции", – сказал он.





Вадим Багатурия адвокат Управляющая организация вправе требовать компенсации затрат на устранение последствий таких нарушений. Если владелец животного отказывается возмещать расходы, компания может обратиться в суд.

В свою очередь, юрист Денис Хмелевской напомнил и о других законах, которые часто нарушают жильцы многоквартирных домов.

"Например, к распространенным нарушениям относится шум в неположенное время – в Москве с 23:00 до 07:00 утра. Согласно статье о нарушении тишины и покоя граждан (3.13 КоАП города Москвы), за это также предусмотрены штрафы от 1 000 до 2 000 рублей. Плюс за курение в подъездах, на лестничных клетках и лоджиях, если дым проникает в соседние квартиры, могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 500 рублей (6.24 КоАП РФ)", – рассказал он.

Также запрещено оставлять мусор на лестничной площадке – это квалифицируется как нарушение санитарно-гигиенических норм согласно статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (6.4. КоАП РФ). Штраф составляет от 500 до 1 000 рублей, предупредил эксперт.





Денис Хмелевской юрист Отдельно регулируется использование жилых помещений не по назначению. Согласно статье 7.21 КоАП РФ, если владелец квартиры организует производство, мастерскую или разводит животных для продажи, что доставляет неудобство соседям, это может быть зафиксировано с помощью видеокамер или жалоб с последующим обращением в полицию.

Порча общего имущества (7.21 КоАП РФ) и умышленное уничтожение или повреждение стен, дверей, окон (7.17 КоАП РФ) тоже влечет административную ответственность в размере от 1 до 1,5 тысячи и от 300 до 500 рублей соответственно", – добавил юрист.

В свою очередь, штрафы за перепланировку (7.21 КоАП РФ) составляют 2–2,5 тысячи рублей, а за нарушение пожарной безопасности (20.4. КоАП РФ) – от 5 до 15 тысяч. К последнему относится, в частности, размещение в подъездах воспламеняющихся предметов: ковриков, полок, шкафчиков или цветов, которые при возгорании выделяют опасный для жизни дым, заключил Хмелевской.