Юрист Хмелевской: жителей многоквартирных домов могут оштрафовать за коврик под дверью

Владельцев домашних животных могут обязать убирать за питомцами в подъездах и лифтах: законопроект, ужесточающий правила содержания питомцев, разработан в Госдуме. Что предлагают депутаты, а также за какие нарушения жильцов многоквартирных домов могут оштрафовать уже сейчас – в материале Москвы 24.
Что предлагается?
В Госдуме разработали законопроект, расширяющий обязанности владельцев домашних животных. Согласно документу, хозяева будут обязаны убирать за питомцами не только на улице во время выгула, но и в местах общего пользования многоквартирных домов – подъездах, лифтах и лестничных клетках. Уточняется, что конкретный порядок уборки будет определяться органами местного самоуправления.
Также законопроектом вводится ряд новых ограничений. Например, посещение с собаками (за исключением собак-проводников) магазинов, кафе, ресторанов, медицинских и образовательных учреждений, а также организаций культуры будет запрещено.
Кроме того, устанавливаются четкие правила перевозки животных в общественном транспорте: питомец должен находиться на коротком поводке, в наморднике или специальной переноске.
В случае принятия законопроекта новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Незадолго до этого рабочая группа Госдумы по защите людей от нападений животных уже предлагала комплексный запрет на посещение владельцами собак вместе с питомцами точек массового скопления людей.
Ранее в столице произошла громкая история с неправильным выгулом собаки. Женщину оштрафовали на 1 500 рублей за нарушение правил уборки за питомцем. Основанием стало видео с камер наблюдения: на кадрах видно, как питомец справил нужду у куста, а хозяйка убрала только твердые отходы, оставив мочу на газоне. На это пожаловалась соседка, которая ранее уже конфликтовала с владелицей животного.
Штраф не только за животных
Адвокат Вадим Багатурия рассказал Москве 24, что владельцы домашних животных уже обязаны убирать за ними в местах общего пользования – лифтах и подъездах.
"При нарушении этого правила предусмотрена ответственность по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (6.4 КоАП РФ) со штрафом от 500 до 1 000 рублей. Факт нарушения можно зафиксировать любым способом: с помощью видео, фотосъемки, свидетельских показаний соседей или сотрудников полиции", – сказал он.
В свою очередь, юрист Денис Хмелевской напомнил и о других законах, которые часто нарушают жильцы многоквартирных домов.
"Например, к распространенным нарушениям относится шум в неположенное время – в Москве с 23:00 до 07:00 утра. Согласно статье о нарушении тишины и покоя граждан (3.13 КоАП города Москвы), за это также предусмотрены штрафы от 1 000 до 2 000 рублей. Плюс за курение в подъездах, на лестничных клетках и лоджиях, если дым проникает в соседние квартиры, могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 500 рублей (6.24 КоАП РФ)", – рассказал он.
Также запрещено оставлять мусор на лестничной площадке – это квалифицируется как нарушение санитарно-гигиенических норм согласно статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (6.4. КоАП РФ). Штраф составляет от 500 до 1 000 рублей, предупредил эксперт.
Порча общего имущества (7.21 КоАП РФ) и умышленное уничтожение или повреждение стен, дверей, окон (7.17 КоАП РФ) тоже влечет административную ответственность в размере от 1 до 1,5 тысячи и от 300 до 500 рублей соответственно", – добавил юрист.
В свою очередь, штрафы за перепланировку (7.21 КоАП РФ) составляют 2–2,5 тысячи рублей, а за нарушение пожарной безопасности (20.4. КоАП РФ) – от 5 до 15 тысяч. К последнему относится, в частности, размещение в подъездах воспламеняющихся предметов: ковриков, полок, шкафчиков или цветов, которые при возгорании выделяют опасный для жизни дым, заключил Хмелевской.