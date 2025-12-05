Пассажиры вынужденно севшего в Домодедово рейса Red Wings вылетели на Пхукет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажиры рейса авиакомпании Red Wings Москва – Пхукет, который 3 декабря вынужденно сел в Домодедово из-за технической неполадки, вылетели на резервном самолете на Пхукет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Домодедово.

Изначально вылет рейса WZ 3097 был запланирован на 01:40 по московскому времени, однако фактически борт вылетел в 02:17.

Пассажирский самолет Москва – Пхукет подал сигнал бедствия из-за технической неполадки вечером 3 декабря, после вылета из Домодедово.

Позже воздушное судно вернулось в аэропорт, посадка прошла благополучно. На борту самолета находились 425 человек, из них 13 членов экипажа и 412 пассажиров. В результате произошедшего никто не пострадал.

В авиакомпании Red Wings сообщили, что причиной экстренной посадки стало изменение параметров работы одного из двигателей. Росавиация и прокуратура начали проверки по факту инцидента.