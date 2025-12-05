Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 03:47

Транспорт

Пассажиры вынужденно севшего в Домодедово рейса Red Wings вылетели на Пхукет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажиры рейса авиакомпании Red Wings Москва – Пхукет, который 3 декабря вынужденно сел в Домодедово из-за технической неполадки, вылетели на резервном самолете на Пхукет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Домодедово.

Изначально вылет рейса WZ 3097 был запланирован на 01:40 по московскому времени, однако фактически борт вылетел в 02:17.

Пассажирский самолет Москва – Пхукет подал сигнал бедствия из-за технической неполадки вечером 3 декабря, после вылета из Домодедово.

Позже воздушное судно вернулось в аэропорт, посадка прошла благополучно. На борту самолета находились 425 человек, из них 13 членов экипажа и 412 пассажиров. В результате произошедшего никто не пострадал.

В авиакомпании Red Wings сообщили, что причиной экстренной посадки стало изменение параметров работы одного из двигателей. Росавиация и прокуратура начали проверки по факту инцидента.

При посадке аварийного Boeing в Домодедове никто не пострадал

Читайте также


транспорт

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика